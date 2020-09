Maandenlang filmen in coronabrandhaard emotionele rit

Een beeld uit Veerkracht. „Van iedereen die heeft meegewerkt, wilden we de privacy waarborgen.” Ⓒ Foto’s Videoland/PosVideo

Een echtpaar moet snel, misschien wel definitief, afscheid van elkaar nemen als de vrouw in een kunstmatige coma wordt gebracht. Een man met een foto van zijn grote familie op schoot, wacht wellicht een eenzame dood. Binnen tien minuten overlijden twee van de drie patiënten van een verpleegster. Hartverscheurende scènes uit de documentaire Veerkracht: gevecht tegen corona, waarvoor maandenlang werd gefilmd in een brandhaard: Het Bernhoven ziekenhuis in Uden.