Home Alone-reclame 3,5 miljoen keer bekeken

Ook is men verheugd Macaulay Culkin in goede gezondheid terug te zien. De 38-jarige Culkin, die de rol van Kevin McAllister vertolkte in de filmhit uit 1990, had een imposante loopbaan als kindster, maar gleed daarna af. Ruzie met zijn ouders om het geld dat hij verdiend had leidde onder meer tot overmatig drank- en drugsgebruik en vaak liep hij er als een veredelde zwerver bij, die in niets meer leek op het schattige joch uit de film. Inmiddels is hij weer gezond en regelmatig te zien geweest in bekende Amerikaanse talkshows om zijn podcast Bunnyears te promoten. Zijn fans schrijven dolblij te zijn dat hij weer terug is.

In de commercial is Macaulay te zien als de inmiddels opgegroeide Kevin, die allerlei Google-handigheidjes gebruikt. Zo bestelt hij dit keer pizza online en gebruikt hij zijn computer om Operation Kevin vol boobytraps te starten. Zo voorkomt hij dat de inbrekers hem dit keer opnieuw moeten hebben.

Veel fans pleiten voor een echte Home Alone-remake met Macaulay in de rol van vader, die dit keer zijn eigen kind vergeet als hij op vakantie gaat.