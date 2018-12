’Santa’ Barack Obama verrast zieke kinderen

De 44e president van de Verenigde Staten nam uitgebreid de tijd om alle kinderen een knuffel en cadeau te geven. „De kerstman vindt dat je je heel goed gedragen hebt dit jaar”, zei hij tegen een meisje dat hem omhelsde. Ook de ouders kregen een warme begroeting van Obama.

Tegen het personeel van het ziekenhuis sprak hij nog wat aardige woorden. „Ik wil jullie allemaal bedanken. Ik heb de kans gekregen om deze geweldige kinderen en hun families te ontmoeten in een periode die moeilijk is voor hen. Als vader van twee kinderen kan ik me voorstellen dat het voor de hen heel belangrijk is om mensen te helpen die naar ze luisteren, hulp bieden en hun hand vasthouden. Dit is waar de kerstgedachte over gaat.”