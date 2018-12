John de Mol wil The Voice naar SBS halen

De Mol benadrukte ook nogmaals dat hij bezig is om The Voice of Holland naar SBS te halen. Dat is echter nog lang niet rond. Momenteel worden daar juridische gesprekken over gevoerd, aldus De Mol. „Ik wil graag The Voice meenemen naar SBS, en of dat kan? Dat moet je aan de 44 advocaten vragen van Talpa en RTL die daar nu mee bezig zijn.”

Dat de kijker SBS nog niet erg weet te vinden, had De Mol vooraf verwacht. Hij werkt aan een plan om de zender de komende jaren te versterken. „SBS6 moet ergens tussen NPO 1 en RTL 4 in komen. Dat duurt nog twee tot drie jaar.”