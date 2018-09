Chloë Grace Moretz werd als te dik bestempeld

De acteur, wiens naam de nu 20-jarige niet wil noemen, speelde haar geliefde in een film. Hij vertelde haar dat hij in het echte leven nooit met haar zou daten, omdat ze te dik voor hem was. „Je realiseert je daardoor weer eens dat er nu eenmaal slechte mensen zijn”, aldus Chloë, die aangeeft dat haar tegenspeler zo’n 10 jaar ouder was dan zij. „En om één of andere reden, had hij de behoefte om dat tegen me te zeggen.”

Chloë heeft het in het interview ook over hoe reacties van mensen op social media haar raken. Vooral na haar breuk met Brooklyn Beckham vorig jaar, ging ze vaak over de tong. „Er zijn heel veel gemene foto’s van me gecreëerd met Photoshop, en mensen hebben nare memes over me gemaakt. En zodat ze het weten: ik heb ze allemaal gezien en ik vind het niet grappig of aandoenlijk. Het is niet cool, het is pesten. En het doet pijn, dat zal ik niet ontkennen.”