Sophie Hilbrand hoopt op leven lang met Waldemar

Dat zegt de presentatrice in het AD. De eerste aflevering van Sophies nieuwe programma Liefde is... is donderdagavond op televisie te zien. De show schetst een tijdsbeeld van liefdesrelaties anno nu.

Zelf verloofde Sophie zich vorig jaar met acteur Waldemar Torenstra, zo liet ze deze week weten. „Ik vind het een leuk streven om een heel leven lang samen te zijn. Wij hopen het allebei heel erg en verheugen ons daar enorm op.”

Volgens Sophie kun je een stukgelopen huwelijk, zoals een van de kandidaten in haar programma overkwam, voor zijn door intensiever met elkaar bezig te zijn en meer prioriteit te geven aan de relatie. Hoewel het acteurskoppel druk is, lukt ze dit wel. „Wal deed de nieuwe Baantjer-serie en zag een beetje grijs van al die nachtopnames. Voor de zoveelste keer in een gracht vallen en weer vroeg opstaan... Juist omdat het zo pittig is, zijn we veel met elkaar bezig. Snap je?”

Liefde is... wordt vanaf donderdag om 22.20 uur uitgezonden op NPO 1.