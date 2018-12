HBO-serie Dwayne Johnson krijgt nieuw seizoen

De acteur sprak gisteren in een video op Instagram zijn dank uit aan de kijkers van de show. „Ik wil jullie bedanken dat jullie dit feestje met ons vieren en hebben gezorgd voor een kijkcijferrecord”, aldus de acteur, die ook producent is van de show over een voormalig footballspeler die als sportmanager aan de slag gaat.

Dwayne feliciteerde in de video ook collega Issa Rae, van wie de serie Insecure ook werd verlengd door HBO. De comedienne maakte eerder op de dag op Twitter bekend dat haar show een derde seizoen krijgt.