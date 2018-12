Cardi B wil nog een keer seks met haar ex

Cardi ging nog een stapje verder en benoemde ook het geslachtsdeel van Offset. „Ik mis hem heel erg. Ik wil hem. In mijn keel en in mij. Dat ie me kapot maakt.”

Of de twee weer bij elkaar gaan komen valt nog te bezien, want volgens Cardi wil ze verder momenteel niets weten van haar ex. Afgelopen weekend verraste hij haar tijdens een optreden in Los Angeles door voor duizenden dollars rozen op het podium te laten bezorgen en haar te smeken om vergiffenis. De zangeres was ’not amused’ en stuurde hem van het podium af. Offset zou tijdens hun relatie zijn vreemdgegaan.