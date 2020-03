Jeangu Macrooy heeft vrede met beslissing tot uitstellen songfestival

„Het voelt heel gek. Ik was met een heel groot team in zo’n lekkere flow en we waren zo goed bezig met de voorbereidingen. En net als heel veel mensen keek ik uit naar een mooie periode straks”, vertelt Jeangu in een filmpje dat is gedeeld op sociale media.

„Helaas maar het is niet anders. Er is iets wat veel belangrijker is op dit moment en dat is de gezondheid van iedereen hier in Nederland. Dus ik begrijp de beslissing ook volkomen. De komende periode gaan we gewoon rustig bijkomen”, gaat Jeangu verder.

Uitkijken

De zanger hoopt dat we later dit jaar alsnog „in goede gezondheid” kunnen uitkijken naar een mooi songfestival. Hij is volgend jaar weer van de partij, zo heeft AvroTros al bevestigd.

„Bedankt voor het vertrouwen AVROTROS”, zegt Jeangu. „En voor nu wil ik jullie allemaal heel veel sterkte wensen. En aan de mensen die het nodig hebben: beterschap. En let goed op elkaar!”