Edwin Evers wordt misselijk van eigen hoofd

„Dit is zo eng, niet normaal, kom even kijken!”, riep de dj uit toen hij het hoofd zag. „Echt doodeng, ik word helemaal misselijk ervan, dit is nog veel enger dan als het op de pop zit.” Evers kreeg ter ere van het tienjarig bestaan van Evers staat op in 2010 zijn eigen wassen beeld in Amsterdam. Als verrassing kreeg hij dit nu aangeboden.

Annemiek Dolfin van Madame Tussauds reed de kist met daarin het losse hoofd en de overige lichaamsdelen de studio in. „We hebben dat nog nooit eerder gedaan, maar wij bieden jouw beeld als cadeau aan, zodat je wat gezelschap hebt thuis”, aldus Dolfin.