Miss Montreal in voorprogramma Normaal

De Achterhoekse rockband Normaal treedt na vier jaar afwezigheid weer op. Dat gebeurt op Hemelvaartsdag 30 mei tijdens een razendsnel uitverkocht openluchtevenement in Lochem waar ook Rowwen Hèze en De Boetners komen.

Het optreden van Miss Montreal bij Normaal valt midden in de theatertour. Zangeres Sanne Hans en haar band trekken in het voorjaar langs Nederlandse theaters met de Fu-Fu-Fu-F♥ck it-tour. De tournee begint op 27 maart in Amersfoort, de woonplaats van Sanne Hans.