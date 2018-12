Paul de Leeuw bij Wilders: veel gelachen

Aanleiding voor de ontmoeting was een liedje waarin De Leeuw zong dat hij ’blij’ was om de dood van Wilders. Op Twitter ontstond daar ongenoegen over, niet in de laatste plaats onder prominente PVV’ers. Paul de Leeuw bood zijn excuses aan. „Het was stom van me, ondoordacht en dommig.” Wilders nodigde de cabaretier vervolgens uit voor een kop koffie.

Het voorval is volgens Wilders tijdens de ontmoeting maar kort besproken. De excuses had hij immers al geaccepteerd. De PVV-voorman laat weten ’respect’ te hebben voor het feit dat De Leeuw is langs gekomen.