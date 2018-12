Richard Groenendijk bijna op streefgewicht

Op Instagram deelde 46-jarige grappenmaker het heugelijke nieuws. „Ja, blóedirritant natuurlijk, steeds die foto’s van dat afvallen, maar gisteren gevierd dat ik inmiddels een stuk(je) ónder de honderd weeg. De laatste keer dat ik dát woog droeg ik nog rompertjes en om dat te vieren heb ik er maar weer eens eentje gekocht!”

Veel mensen willen weten wat Richards geheim is tegen de overtollige kilo’s. „Ik doe een zogenaamd ’medisch’ dieet onder begeleiding van een arts. Maar het moeilijkste komt nog: eenmaal op streefgewicht een stabilisatiefase van ongeveer een jaar (!), want ik wil natuurlijk nooit meer terug. Of dat lukt? We zullen het zien. Ik ben in ieder geval vastberadener dan ooit.”