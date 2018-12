Queen voert Top 4000 weer aan

Het radiostation maakte donderdag de volgorde van de top 10 bekend die zondagavond op de slotdag is te horen in het programma van Dennis Verheugd.

Michael Jackson heeft dit jaar weer de meeste noteringen op zijn naam. In totaal staat The King of Pop 48 keer in de lijst: 35 keer met solo-hits, vier duetten en negen keer met The Jacksons.

Onder de Nederlandse artiesten heeft Marco Borsato de meeste noteringen in de ranglijst. Borsato is dit jaar met 25 nummers vertegenwoordigd. Hij kreeg daarvoor eerder al de Top 4000 Award. Zijn hit Dochters staat op nummer 20 en is eveneens de hoogst genoteerde hit van een Nederlandse artiest.

Radio 10 zendt de Top 4000 dit jaar voor de veertiende keer uit. Bohemian Rhapsody stond in al die jaren tien keer op nummer 1.