Waarom Camilla op het laatst de kerstlunch afzegde

De hertogin van Cornwall moest de lunch aan haar neus voorbij laten gaan vanwege een zware verkoudheid. De 71-jarige Camilla miste woensdagavond ook de Olympia Horse Show. Vrijdagavond werd ze voor het laatst in het openbaar gezien toen ze in haar hoedanigheid als beschermvrouwe van de Wiltshire Air Ambulance een bezoek bracht aan een vliegbasis bij Chippenham om deze officieel te openen.

Koningin Elizabeth nodigt voor de kerstlunch op Buckingham Palace altijd de voltallige familie uit. In het paleis is genoeg ruimte voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen maar ook voor haar neven en nichten en hun kinderen. Met een kleiner gezelschap viert ze kerst op het landgoed Sandringham bij Norfolk. Maar of dat dit jaar wel zo gezellig wordt?

