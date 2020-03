’Vriendschap Epstein en Weinstein eindigde door ruzie om meisje’

Filmmagnaat Harvey Weinstein en wijlen miljardair Jeffrey Epstein Ⓒ Hollandse Hoogte

Een veroordeelde pedofiel die een veroordeelde verkrachter het huis uitgooit, omdat die aan één van zijn meisjes zit. Het lijkt een hele, hele slechte grap, maar volgens Britse media is dit een verhaal dat rondgaat in ’de kringen’ en Bradley Edwards, de advocaat die hielp in de juridische strijd om Epstein achter de tralies te kunnen krijgen, vond het betrouwbaar genoeg om op te nemen in zijn boek. Aan Britse media vertelt hij het schokkende verhaal.