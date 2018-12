Prins William interviewt David Attenborough

Op het congres worden de belangrijkste politieke, zakelijke en andere leiders van de samenleving betrokken bij het opstellen van mondiale, regionale en industriële agenda’s. De hertog van Cambridge zal de legendarische Attenborough, bekend om zijn bekroonde natuurdocumentaires, aan de tand voelen over diens werk van de afgelopen decennia en het belang van natuurbehoud.

De dag erop neemt William deel aan een paneldiscussie over geestelijke gezondheid en zal hij van de gelegenheid gebruikmaken om zijn overtuiging te benadrukken dat de belangrijkste werkgevers in de wereld een grote rol spelen in het bevorderen van een mentaal gezonde samenleving en werkplek.

Het is niet de eerste keer dat de prins en Attenborough elkaar treffen: de meest recente ontmoeting was op de Tusk Conservation Awards in 2016. Eerder dit jaar had Attenborough ook een ontmoeting met koningin Elizabeth voor de speciale eenmalige ITV-documentaire The Queen’s Green Planet. De documentaire volgde de voortgang van het Commonwealth Canopy-project van de koningin.