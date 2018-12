Samantha geeft eindelijk haar GRENZEN aan

Ze plaatst een foto met tekst, waarin ze waarschuwt wie ze van het sociale medium afgooit. ’Mensen die niet praten, gaan er vanaf 1 januari af’, evenals ’Mensen die niet real kunnen zijn’, ’mensen die achter me (sic) rug om praten en haten’ en ’mensen die spelletjes spelen. Ook raadt ze mensen aan die ’gevoelens hebben’ dat ze die ’beter kunnen uiten, want per 1 januari kies ik toch echt voor mezelf’. „Ofwel ik ga mijn leven verbeteren in 2019 en ik ga aan mezelf werken zonder deze shit.”

Eerder koos Samantha al voor een drastische nieuwe haarcoupe, nadat ze terugkeerde van een verblijf in Schotland waar ze afkickte van de drugs. Met het verdwijnen van haar blonde lokken, hoopte ze ook haar oude imago voorgoed van zich af te schudden.

