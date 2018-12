Gwyneth Paltrow viert kerst met ex Chris Martin

Op de foto is te zien hoe de verschillende kerstsokken aan de schoorsteenmantel hangen, met daarop de namen van de familieleden. Als eerste is daar de sok van Brad Falchuk, de man aan wie Paltrow in september haar ja-woord gaf. Daarnaast hangt haar eigen sok. Tussen die van Apple (14) en die van Moses (12), hangt die van Chris Martin, de vader van de twee kinderen. In 2014 scheidde Paltrow na tien jaar huwelijk van hem, maar anders dan veel recente celebrity-scheidingen, hielden de twee het netjes.

De enige sokken die ontbreken, zijn die van Brody en Isabella, de kinderen van haar nieuwe echtgenoot, die ook al een tienjarig huwelijk achter de rug heeft.

Gwyneth heeft nu alleen maar oog voor haar kersverse echtgenoot, televisieproducent Brad Falchuk Ⓒ Hollandse Hoogte