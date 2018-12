Rechter bepaalt: Harvey Weinstein wordt wel vervolgd voor verkrachting

De rechter heeft echter besloten dat de aanklacht niet verworpen wordt. Weinstein werd tijdens de zitting geconfronteerd met een aantal actrices die aanwezig waren in de rechtszaal, waaronder Amber Tamblyn, Kathy Najimy en Oscarwinnares Marisa Tomei. Jennifer Lawrence was niet bij de zitting aanwezig. Op 7 maart volgt een zitting voor het vooronderzoek.

Weinstein wordt verdacht van seksueel misbruik en verkrachting. Inmiddels zijn er meer dan zestig vrouwen die beweren dat de producent hen onheus heeft bejegend, hun verhalen brachten vorig jaar de #MeToo-beweging op gang. De beschuldigingen aan Weinsteins adres worden in de Verenigde Staten op landelijk niveau onderzocht, maar ook het Openbaar Ministerie in New York en Los Angeles kijkt naar de zaak. Ook in het Verenigd Koninkrijk ligt Weinstein onder een vergrootglas.