Roxeanne Hazes geeft criticasters van katoen

„Verstopt achter je toetsenbord. Oh, wat ben je stoer! In het echte leven zijn je sociale kunsten waarschijnlijk verrassend slecht, maar wat maakt het uit? Je hebt een mening online. Al je 30 volgers weten nu hoe diep je haat zit. Terwijl je op de bank hangt, ene hand in je broek, de andere heeft een telefoontje vast, boor je iemand volledig de grond in. (...) Wat moet het een eenzaam bestaan zijn, wanneer je online galspuwen als dagtaak hebt. Waar haal je de tijd en energie vandaan?”, vraagt Roxeanne zich af op Instagram.

Op sociale media werd door sommige kijkers met onbegrip gereageerd op het feit dat Roxeanne enkele op het oog eenvoudige vragen niet wist te beantwoorden. Zo wist ze niet de juiste trefwoorden te vinden bij namen als Jan Klaassen en Anton Mussert. De zangeres is daarom extra blij met alle lieve reacties die ze ook ontving. „En ik ben nog steeds hartstikke trots op mijn deelname aan De slimste mens.” „Haat zal ik nooit accepteren en ik zal me nooit inhouden voor iets dat ik leuk vind, doch risicovol is”, besluit Roxeanne. „Wat zal het toch fijn zijn als we in 2019 iets liever voor elkaar kunnen zijn, mensen.”

