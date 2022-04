Mariah Carey deelt tips en geheimen tijdens masterclass

De cursus draagt de titel Find Your Voice With Mariah Carey. „Ik heb superveel zin om alles te delen waaraan ik gewerkt heb via mijn eerste ’klasje’. Jij bent de volgende die aan de beurt is, dus geef je op!”, aldus Mariah, die onder de video die ze plaatste haar nummer Fantasy had geplaatst.

Carey start op 14 april met haar masterclass. Collega-artiesten als Alicia Keys en Questlove gingen de zangeres al voor, ook zij gaven masterclasses voor hetzelfde bedrijf. Fans betalen zo’n 15 euro per maand om deel te kunnen nemen aan de lessen.