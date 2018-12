Scooter op podium Zwarte Cross

Het evenement verkocht in november in een uur uit, voor het eerst in de geschiedenis van de Zwarte Cross. Na een overbelaste website tijdens de kaartverkoop bleek dat er door dubbele bestellingen nog 8000 kaarten waren overgebleven, die later alsnog werden verkocht.

Zwarte Cross, met 250 muziekacts en 1000 theaterartiesten verdeeld over 33 podia, vindt volgend jaar plaats op 18, 19, 20 en 21 juli in Lichtenvoorde.