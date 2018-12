Prins Charles geeft lintjes aan Joshua en Te Kanawa

De populaire bokser, in 2012 Olympisch kampioen en houder van drie van de vier titels in het zwaargewicht (IBF, WBO en WBA), kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten voor de sport. De sportman was een van velen die van prins Charles namens zijn eerder op de dag met kerstvakantie vertrokken moeder koningin Elizabeth een lintje kreeg.

Charles onderscheidde ook de Nieuw-Zeelandse operaster Dame Kiri Te Kanawa, die een Companion of Honour is geworden. Deze ridderorde, die maar 65 leden telt, wordt toegekend aan mensen die over een lange periode een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kunst, wetenschap, geneeskunde of overheid.

Joshua toonde zich na afloop blij met de koninklijke erkenning. „Boksen helpt mensen met verschillende achtergronden. In het boksen ontmoet je mensen, je inspireert hen en ze doen hetzelfde. Je weet nooit waar het iemand kan brengen. Dat is belangrijk.”