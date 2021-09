Juist woeste Yorick van Wageningen kanshebber ’genderneutraal’ Gouden Kalf

Eind augustus maakte het Nederlands Film Festival (NFF) bekend dat er vanaf dit jaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen acteurs en actrices. Een besluit waartoe het festival naar eigen zeggen was gekomen na overleg met de Dutch Academy For Film (DAFF), waarvan de leden een groot deel van de prijzen toekennen.

De invoering van de genderneutrale acteerprijzen oogstte nogal wat kritiek. Onder meer van acteur Yorick van Wageningen, die in een woedende open brief zijn lidmaatschap van de Academy opzegde. Ook zijn collega Katja Herbers sprak zich uit tegen het besluit van het NFF. „Wie wordt hiermee geholpen? In ieder geval niet de vrouw – die heeft nog altijd minder rollen tot haar beschikking dan de man – en ook niet de Nederlandse film, die hiermee aandacht voor twee films minder genereert”, stelde zij op Twitter.

Kijkend naar de cijfers van dit jaar lijkt Herbers gelijk te krijgen. Want in de oude opzet zouden sterke acteerprestaties als van Susan Radder (De slag om de Schelde), Soundos El Ahmadi (Meskina) en Josephine Arendsen (Mijn beste vriendin Anne Frank) misschien wél kans op een Gouden Kalf hebben gemaakt. Wel dingen Elise Schaap (Mijn vader is een vliegtuig), Elsie de Brauw (Drijfzand) en Romana Vrede (I don’t wanna dance) mee naar het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in een speelfilm. Ook Fedja van Huêt (De veroordeling) en Martijn Lakemeier (De Oost) werden voor deze prijs genomineerd. In alle vier de andere acteercategorieën bleken de vrouwen echter in de minderheid. Waardoor er nu in totaal 11 acteurs kans maken op een Kalf, tegen 8 actrices.

Wie wel werd genomineerd, is de al eerder genoemde Yorick van Wageningen. Hij is in de race om een Gouden Kalf dankzij zijn rol in De veroordeling. Al valt zeer te betwijfelen of hij zijn prijs – indien hij ’m wint – wel zal komen ophalen.

Het misdaaddrama De veroordeling (11 nominaties) en de oorlogsfilm De slag om de Schelde (9 nominaties) hebben komende vrijdag de meeste ijzers in het vuur bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Ze binden onder meer de strijd aan in de meest prestigieuze categorie: die van Beste Film. En hebben daarbij concurrentie van het oorlogsdrama De Oost, van Kom hier dat ik u kus en van Mijn vader is een vliegtuig.