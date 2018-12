Spotify schikt met componisten

Ⓒ CAMERA PRESS/Ken Kulpa

Spotify heeft een schikking getroffen met Wixen Music Publishing, de uitgever van artiesten als The Doors, Neil Young, Tom Petty en Rage Against The Machine. Hoewel er geen details zijn bekendgemaakt, ligt het schikkingsbedrag volgens een bron van Variety ver onder de eis van 1,3 miljard euro.