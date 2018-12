Jan ultieme Robinson dankzij ’boerenkennis’

„Als boer ben ik gewend om in weer en wind te werken”, zegt Jan, die dit jaar als een van de zeven onbekenden meedeed aan het RTL-survivalprogramma. „Dat werkte op het eiland zeker in mijn voordeel. In de regen was ik vrij nuchter, terwijl anderen daar veel meer moeite mee hadden. Ik ging gewoon door, net als op de boerderij. Daar houdt het werk ook nooit op en maak ik lange dagen.”

Hoewel de 32 dagen op een onbewoond Filipijns eiland „een superervaring” was, vond Jan het soms ook zwaar. Met name het weinig eten eiste zijn tol. „Ik ben een veeleter”, zegt Jan. „Daar kwam ik daar vrij snel achter. Al na een paar dagen had ik een knorrende maag. Sommigen zeiden dat de honger went, maar dat vond ik niet hoor.” Om afleiding te zoeken, was Jan altijd in de weer. „Houtjes kloven, voedsel zoeken, wandelen door de prachtige natuur. Soms ging ik ook gewoon rustig op een rots zitten met een hengel in de hand en genieten van het uitzicht. Verveeld heb ik me nooit.”

Verbazing

Tijdens de laatste proef bleek zijn kennis goed van pas te komen. „Die eindproef begon met een puzzel. Toen dacht ik nog: ojee, daar ben ik niet goed in. En ik liep inderdaad ook een achterstand op. Maar die heb ik later in het parcours ingehaald.” De drie finalisten moesten onder meer met een zelfgeknoopte hengel aan de slag. „Hengels knopen had ik vaker gedaan, dus ik had het vrij snel voor elkaar. En tot mijn verbazing won ik. Dat was natuurlijk helemaal geweldig. Fantastisch.”

Jan heeft na zijn debuut op televisie de smaak te pakken. Een terugkeer ziet hij wel zitten. „Dan zou ik wel een programma willen maken over het boerenleven. Er wordt nu een eenzijdig beeld van de landbouw gegeven. Ik zou wel willen laten zien hoe het er echt aan toe gaat.”