Zendermanager 3FM blij met elke euro

„We hebben in een heel korte tijd een nieuw concept uit de grond gestampt en moeten alles nog een beetje uitvinden. Maar het gaat heel goed”, vindt Sharid. „Het begint aan te slaan. In elk dorp waar de dj’s aankomen worden ze telkens weer enthousiast ontvangen.”

Met een eerste tussenstand van 4 ton, ruim een half miljoen minder dan vorig jaar, had Sharid vooraf rekening gehouden. „Wij zien dit als een eerste editie. De eerste versie van het Glazen Huis was ook niet direct een doorslaand succes. We zijn aan het bouwen en daarnaast moeten we reëel zijn: 3FM is niet meer de grootste zender”, aldus Sharid. „Elke euro is hartstikke mooi”, vervolgt ze. „Met de opbrengst zijn nu al zoveel mensen geholpen.”

Kinderwagens

Dit jaar wandelen de duo’s Sander Hoogendoorn en Eva Koreman, Rob Janssen en Jorien Renkema en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vanuit drie uithoeken in het land naar TivoliVredenburg in Utrecht. Ze moeten daar op kerstavond aankomen. Elk duo loopt een shift van zes uur, waarna het volgende groepje de uitzending overneemt. Tussendoor kunnen ze even op adem komen.

Dat er nog veel verbeterd kan aan deze opzet, merkte 3FM al snel. Na anderhalve dag hebben de dj’s het zwaarder dan vooraf gedacht, aldus Sharid. Naast de nodige blaren bleek vooral de mobiele radiostudio in de rugzakken, die ruim tien kilo wegen, slopend. „Na spoedberaad hebben we dat grotendeels opgelost door af en toe kinderwagens te gebruiken.”