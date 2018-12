Het LIEFDESGEVECHT van Duitslands grootste SUPERSTER

Duitsland is geschokt! Helene Fischer heeft haar vriend na tien jaar gedumpt voor acrobaat Thomas Seitel, die zij onlangs leerde kennen als danser in haar nieuwe kerstshow. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vuurwerk is er dit jaar in Duitsland al voor kerst! Het nieuws dat superster HELENE FISCHER en haar vriend FLORIAN SILBEREISEN – collega van JAN SMIT in KLUBBB3 – gebroken hebben, is daar het gesprek van de dag. Helemaal nu beetje bij beetje duidelijk wordt wat zich heeft afgespeeld tijdens de voorbereidingen van haar spectaculaire kerstshow, waar op grote hoogte de vonk oversprong tussen de zangeres en een acrobaat…