Bekend Nederland loopt uit voor kerstcircus

„Het geheim van het grote succes is de hoge kwaliteit”, aldus organisator Henk van der Meijden voor de camera van het ANP. „Hoge kwaliteit die je nergens anders ziet. Dit is niet zomaar een gewoon circus, dit is een heel groot circusfestival.” Het Wereldkerstcircus is volgens Van der Meijden „een miljoenenproductie.” „Er werken meer dan honderd personen mee in de piste en aan het programma, dat kan niemand anders betalen.”

In Amsterdam is het wel mogelijk, vanwege het vele aantal voorstellingen. „In achttien dagen geven we zo’n 43 voorstellingen. We krijgen een publiek van 55.000 tot 76.000 mensen, een hele Arena vol zou je kunnen zeggen.” Donderdagavond zaten onder anderen Gerard Joling, André van Duin, Patty Brard en Bridget Maasland in de zaal.

Van der Meijden is ondertussen al bezig met de volgende edities van zijn circus. „In januari begint Kerstmis 2019 alweer voor mij, om al die acts weer te krijgen.” Met zijn familie reist de 81-jarige Van der Meijden de hele wereld over om de beste circusartiesten naar Amsterdam te lokken. „Ik ben nu al bezig met de acts tot 2021, als ik er dan nog ben.”