Beyoncé deelt nieuwe kiekjes tweeling

Rumi is te zien op twee foto's. Op het ene kiekje heeft Beyoncé de dreumes in haar armen op een strand. Op de andere foto zit Rumi naast haar broer Sir in de branding.

De foto's zijn waarschijnlijk genomen in India, ook de andere kiekjes die Beyoncé donderdag deelde zijn van haar optreden rond de bruiloft van Isha Ambani en Anand Piramal. De dochter van de rijkste man van Azië trouwde eerder deze maand. Beyoncé werd overgevlogen, met haar moeder Tina.

Beyoncé deelt geregeld privékiekjes via haar site, maar haar kinderen komen maar heel af en toe voorbij.