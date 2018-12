Edwin Evers begonnen aan finale

Edwin Evers neemt afscheid van zijn show Evers Staat Op op Radio 538. Ⓒ ANP Kippa

Edwin Evers is vrijdag begonnen aan de finale van het radiotijdperk Evers staat op. De vertrekkend dj trapte de twaalf uur durende marathonuitzending op Radio 538 af met het nummer This is the last time van Keane. En met de woorden: Het begin van het einde.