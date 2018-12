Amber Heard kreeg doodsbedreigingen

Het ging zelfs zo ver dat er doodsbedreigingen binnenkwamen. Dit schrijft ze in een stuk dat gepubliceerd is in The Washington Post. „Maandenlang verliet ik nauwelijks mijn appartement en wanneer ik dat wel deed, werd ik achtervolgd door fotografen te voet, op een motor of in een auto en vlogen er dronecamera’s over.”

„Ik had het gevoel dat ik publiekelijk terecht stond en dat mijn leven afhing van oordelen die ver buiten mijn bereik lagen. Er werd me gezegd dat ik nergens meer aan de bak zou komen en op een zwarte lijst zou komen te staan. Een film waarin ik zou spelen, castte iemand anders voor mijn rol. Ik had net een fotoshoot gedaan voor een tweejarige campagne als gezicht van een groot modemerk en dat bedrijf dumpte me. Ik vroeg me oprecht af of ik mijn rollen in de films Justice League en Aquaman nog zou behouden. Het werd me in elk geval duidelijk hoe mannen beschermd worden, ondanks de slechte dingen die ze hebben gedaan”, aldus Amber.

Hoewel ze Depp niet bij naam noemt, is het duidelijk dat het over hem en hun stormachtige relatie gaat, omdat ze het heeft over ’twee jaar geleden’, de periode waarin Amber met hem samen was. Depp heeft alle altijd beschuldigingen ontkend.

