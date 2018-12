Hollywoodster Trump opnieuw besmeurd

De eerste keer waren er hakenkruizen en beledigende teksten op de ster geklad en niet lang nadat die verwijderd waren, smeerde een man nepbloed over de steen. TMZ heeft een vaste camera aan de overkant van de straat staan en legde het tafereel beide keren vast.

Er is geen aangifte gedaan tegen de daders. Het is niet de eerste keer dat Trumps ster beklad of vernield is. Eerder hakte iemand met een pikhouweel in op het steen en ook heeft iemand wel eens over de steen geplast en legde een kunstenaar tralies over de ster heen.

In juli dit jaar Ⓒ Hollandse Hoogte

15 september dit jaar Ⓒ Hollandse Hoogte

19 september dit jaar Ⓒ Hollandse Hoogte