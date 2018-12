Anderhalf miljoen kijkers finale Expeditie Robinson

Voor het tweede jaar op rij mag een onbekende Nederlander zich Robinson noemen. De finale van Expeditie Robinson werd live vanuit de Ziggo Dome gepresenteerd. Het was voor het eerst dat duizenden Robinson-fans de ontknoping van het RTL-programma in de concertzaal konden volgen.

De finale trok meer kijkers dan de eerste aflevering in september; naar de start van seizoen 19 keken 1,3 miljoen kijkers. De best bekeken aflevering van de survivalshow van RTL 5 tot nu toe is de finale van de zeventiende reeks. In december 2016 zagen ruim 1.575.000 mensen hoe boerin Bertie de winst pakte.

Vorig jaar in 2017 trok de finale ruim 1,4 miljoen mensen. Zij zagen hoe Carlos uit Oldenzaal de finaleproef won.