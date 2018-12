Minutenlange ovatie voor Europese première Cats

De musical is in de kerstvakantie in de RAI te zien en gaat daarna naar het Oude Luxor in Rotterdam. In april volgen opvoeringen in Breda en Groningen. De kaartverkoop gaat zo hard dat er in de kerstvakantie extra voorstellingen zijn bijgeboekt.

Het verhaal van de dansmusical speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar, waarop de Jellicle-katten hun grote bal vieren. Eén van hen zal door Old Deuteronomy worden uitverkoren om opnieuw te worden geboren en een nieuw kattenleven te gaan beginnen. Grisabella, de glamourkat die jarenlang de wijde wereld heeft verkend, keert juist deze avond naar huis terug.

Sinds de wereldpremière speelde Cats onafgebroken gedurende een recordperiode van 21 jaar zo’n negenduizend voorstellingen in Londen. Inmiddels bezochten meer dan 81 miljoen mensen in meer dan dertig landen de show, die al in vijftien talen opgevoerd werd.

De Britse versie wordt in Nederland voorzien van boventiteling.