Sandra Bullock: ’Lastig werken met Keanu Reeves’

„Het was moeilijk voor me om serieus te blijven als hij me aankeek, ik begon te giechelen. Terwijl ik dat natuurlijk niet moest doen. We moesten een stuntopname doen waarbij mijn rokje steeds omhoog vloog. Keanu zorgde ervoor dat het allemaal goed bleef zitten, dat was zo lief van hem”, aldus Sandra.

Tot een afspraakje kwam het nooit, wat volgens Sandra de reden is dat de twee nog steeds vrienden zijn. In 2006 speelden de twee nog een romantisch koppel in de film The Lake House. Reeves zou het wel zien zitten om opnieuw een film met Sandra te maken, zei hij in een interview uit 2017. „Ik ben daarmee bezig ja, om het juiste project te vinden voor ons. Tot nu nu is er nog niks, maar wie weet.”