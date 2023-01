Grote artiesten op nieuw album Dolly Parton: ’Gaat een klapper worden’

Dolly Parton Ⓒ ANP/HH

Dolly Parton heeft onthuld dat er grote artiesten meewerken aan het nieuwe album waar ze mee bezig is. Onder anderen Paul McCartney, Stevie Nicks en Steven Tyler van Aerosmith zijn samen met haar te horen op Rock Star, zo onthult ze in talkshow The View.