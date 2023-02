Premium Het beste van De Telegraaf

Komt het ooit nog goed tussen Rachel Hazes en haar dochter Roxeanne? ’Er lijkt meer aan de hand’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Ⓒ Illustratie Petra Urban

Komt het ooit nog goed tussen Rachel Hazes en haar dochter Roxeanne? Dat leek donderdag uitgesloten tijdens het kort geding in de rechtbank van Utrecht dat Roxeanne had aangespannen tegen haar moeder, over de erfenis van haar vader.