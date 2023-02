LIVE | Advocaat Roxeanne: ’Rachel heeft tonnen achtergehouden’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

In een verklaring liet Bernard Tomlow, de woordvoerder van Roxeanne, weten dat „maandenlang achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, geprobeerd is om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken.” „Helaas blijft, gezien de gedane onderzoeken, er niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen”, luidde het statement.

Roxeanne Hazes is donderdagmiddag niet aanwezig in de rechtbank. Rachel is zelf wel aanwezig. Zij liep de rechtbank binnen zonder de pers, die in groten getale aanwezig is, te woord te staan. Zij werd vergezeld door haar advocaten Royce de Vries en Annemiek van Spanje.

Scheiding

Weekblad Privé onthulde op 18 januari de bijzondere clausule die in het testament van de zanger staat. Namelijk dat Rachel niets zou erven wanneer zij zouden zijn gescheiden óf als een procedure daartoe zou zijn opgestart.

Rachel zou deze procedure zelf zijn gestart en dat zou betekenen dat alleen de kinderen van André Hazes aanspraak mogen maken op de erfenis.

Hoewel de advocaat van Rachel, Royce de Vries, ook tegenover Privé, nog lang heeft volgehouden dat zij destijds wel degelijk erfgename was en van een uitsluitingsclausule geen sprake is, is een bewijs van erfrecht nooit getoond. Tegenover ANP liet De Vries weten „in dit stadium nog niets te melden.”

’Gijzelen’

Advocaat Kox leest een verklaring voor van de afwezige Roxeanne. Niet uit onwil, maar vanwege haar mentale gezondheid, zegt Roxeanne. „Dat zou weer twee stappen achteruit betekenen, juist nu ik het gevoel heb een stap vooruit te hebben gedaan.”

Roxeanne zegt te hebben besloten om niet meer mee te doen aan activiteiten waarbij haar moeder is betrokken. Vooral niet nu ze zelf moeder is. Ze zegt maandenlang te hebben geprobeerd om dit geding te voorkomen. „Dit alles gijzelt me al maandenlang. Het gaat in tegen alles wat ik ben.” Roxeanne zegt nu geen andere oplossing te zien. Mensen hebben volgens haar nu recht op de laatste waarheid over haar overleden vader.

’Geen erfgenaam’

Volgens advocaat Kox is er tot op heden geen enkel document ontvangen van Rachel Hazes. „Nu komt de aap uit de mouw, er is geen verklaring van erfrecht”, bepleit Kox. De bewijslast ligt bij Rachel Hazes, zegt Kox. Maar wat hem betreft is het antwoord duidelijk: Rachel is geen erfgenaam omdat er een echtscheidingsprocedure liep op het moment dat Hazes overleed.

Rachel Hazes heeft volgens de advocaat van Roxeanne na het overlijden van Hazes altijd beweerd dat ze alleen schulden had geërfd, dat ze de kinderen uit een eerder huwelijk had uitbetaald en dat ze wettig erfgenaam was. Die onrechtmatige toestand duurt tot op de dag van vandaag voort, bepleit Kox.

Nabestaandenpensioen

Volgens de advocaat is ook het nabestaandenpensioen dat André Hazes op zijn dochter had afgesloten, door Rachel opgestreken. „Nu al 13 jaar lang.” Rachel wist dat er veel meer bankrekeningen waren - maar liefst twaalf - en dat er veel meer te erven viel. Ook zijn de Buma-Stemra inkomsten verzwegen. „Het gaat niet om zakgeld”, aldus Kox.

Ook een strandhuisje in Hoek van Holland, waar de kinderen naar verluidt een groot deel van hun jeugd doorbrachten en waar André Hazes veel liedjes schreef, is buiten de verdeling gebleven, voegt Kox toe.

Volgens de advocaat staat het vast dat er geen schulden waren, maar acht ton in contanten: een villa met een overwaarde van 1,1 miljoen en betalingen van onder meer Buma-Stemra. Volgens de advocaat zouden Roxeanne en André Hazes ook twee keer voor de uitvaart van hun vader hebben betaald.