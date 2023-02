LIVE | Rachel en Roxeanne voor de rechter: wie krijgt de Hazes-erfenis?

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

In een verklaring liet Bernard Tomlow, de woordvoerder van Roxeanne, weten dat „maandenlang achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, geprobeerd is om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken.” „Helaas blijft, gezien de gedane onderzoeken, er niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen”, luidde het statement.

Scheiding

De Privé onthulde op 18 januari de bijzondere clausule die in het testament van de zanger staat. Namelijk dat Rachel niets zou erven wanneer zij zouden zijn gescheiden óf als een procedure daartoe zou zijn opgestart.

Rachel zou deze procedure zelf zijn gestart en dat zou betekenen dat alleen de kinderen van André Hazes aanspraak mogen maken op de erfenis.

Hoewel de advocaat van Rachel, Royce de Vries, ook tegenover Privé, nog lang heeft volgehouden dat zij destijds wel degelijk erfgename was en van een uitsluitingsclausule geen sprake is, is een bewijs van erfrecht nooit getoond. Tegenover ANP liet De Vries weten „in dit stadium nog niets te melden.”