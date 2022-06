Simon Cowell zegt sorry tegen huilende deelnemer: ’Ik voel me echt verschrikkelijk’

Cowell was niet onder de indruk van een goochelact door de groep Matricks Illusion. Tijdens hun optreden drukte Cowell al op de rode knop, waarmee hij zijn afkeuring liet merken. Toen hij daarna zijn mening over de act gaf, kreeg het jongste lid uit de groep tranen in haar ogen.

Later in de show kwam Cowell nog terug op zijn woorden. „Ik realiseerde me niet dat ik iemand echt van streek zou maken. Ik heb haar net gebeld en mijn excuses aan haar aangeboden. Ik voel me echt verschrikkelijk”, aldus het jurylid.