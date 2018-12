Boer Jan komt bij van finale

Al voordat de 53-jarige Jan werd uitgeroepen tot winnaar van het survivalprogramma, stond de zaal met 10.000 man op z’n kop voor de agrariër. Luid gejuich steeg op als hij steeds een stapje verder kwam in de ultieme proef. Na de bekendmaking was er vuurwerk en regende het gouden confettisnippers.

In polonaise werd het feestje gevierd met de andere deelnemers, terwijl Corry Konings speciaal voor Jan haar hit Ik krijg een heel apart gevoel van binnen ten gehore bracht. Na de uitzending stond een grote groep fans roepend bij het podium. „En iedereen wilde selfies maken”, zegt Jan. „Het waren er wel honderden. Ik had het liefst iedereen een foto gegund, maar dat ging niet. Dan moet je mensen teleurstellen. Dat vind ik best wel erg, maar het is niet anders.”

Achter de schermen ging het feestgedruis door. Ook mede-Expeditie-lid Donny Roelvink wilde graag met Jan op de foto. Met de hele crew zijn ze nog wat gaan drinken. Jan: „Het is een geweldige avond geweest, vol met indrukken. Samen met mijn vrouw Ineke hebben we een hotelletje geboekt, het werk op de boerderij is voor vrijdagochtend uitbesteed. Dan kan alles pas bezinken, en kan ik uitgebreid met Ineke terugblikken en alles verwerken. Heerlijk.”

De agrariër is sinds een aantal weken op Instagram te vinden. „Met sociale media heb ik niet zoveel, dat is van net iets voor mijn tijd. Ik zit er nu op op aanraden van Laurie, omdat zij zoveel vragen over mij kreeg. Ik kan er mooie filmpjes en foto’s van de boerderij opzetten, dat vind ik een stukje leuke promotie. Dat probeer ik mee te pakken”

Jan zegt dat beroemd worden geen doel op zich is, maar ziet het wel voor zich meer voor de agrarische sector te kunnen betekenen na zijn winst. „Als dat op televisie is, prima. Maar ik zit niet zo in het wereldje en weet niet wat voor kansen er liggen. We zullen het gaan zien. Expeditie Robinson was in ieder geval supergaaf om mee te maken. Al die support was geweldig.”

De finale op RTL 5 werd door 1,45 miljoen mensen bekeken donderdagavond.