Tom Cruise landt met helikopter op golfbaan voor lunchafspraak

De 58-jarige Cruise, die een zonnebril en een mondkapje op had, kon op veel bekijks van de aanwezige golfers rekenen. Zeker omdat het vanwege het coronavirus een stuk rustiger dan normaal is op de baan.

Cruise verblijft momenteel in de buurt omdat de opnames van Mission Impossible 7 en 8 wellicht snel hervat kunnen worden, als de Britse regering daar toestemming voor geeft.

In januari, nog voordat het coronavirus wereldwijd uitbrak, zei Cruise dat het de bedoeling is om de twee nieuwe Mission Impossible films in de zomer van 2021 en 2022 uit te brengen.