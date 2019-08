Uitreiking Emmy Awards dit jaar zonder presentator

De geruchten dat de show dit jaar geen presentator heeft, gingen al langer. De prijzenregen vindt op 22 september plaats en gekeken naar de afgelopen jaren zou inmiddels al lang en breed bekend moeten zijn wie de show aan elkaar zal gaan praten.

Een precieze reden voor het ontbreken van een presentator, werd niet gegeven. Wel zou de beslissing om de aankleding van de awardshow te wijzigen te maken hebben met dalende kijkcijfers. Zo trok de uitzending vorig jaar, die gepresenteerd werd door komieken Michael Che en Colin Jost, 11 procent minder kijkers dan het jaar ervoor.

Daarnaast wordt er gefluisterd dat tijdens de Emmy Awards van dit jaar verschillende oude series die dit jaar een jubileum vieren in het zonnetje worden gezet. Zo was Seinfeld precies dertig jaar geleden op de buis en gingen Friends en ER 25 jaar geleden in première. De geruchten gaan dan ook dat er speciale reünie-optredens gaan plaatsvinden.