Stephen Belafonte: ’Mel B nam al ons geld op’

Belafonte is er ziedend over. „Ik ging op 31 maart 2017 naar de bank om wat geld te halen, omdat ik min of meer dakloos was. Daar werd mij verteld dat Mel een maand eerder alles had opgenomen. Alle aandelen had ze ook elders ondergebracht. Ik voelde me verslagen”, aldus Stephen. „Nu heb ik geen geld en roept zij tegen iedereen die het maar wil horen dat ik een monster ben dat haar sloeg. Om dit allemaal te doorstaan moet je stevig in je schoenen staan, want het is niet niks wat ze beweert over mij.”

Zijn beweringen zijn engiszins opmerkelijk in het licht van wat Mel B zelf daarover zegt in haar autobiografie, die in november verscheen. De Britse ster zegt dat Belafonte zich had ontfermd over haar miljoenen, waardoor ze tijdens haar huwelijk ’veranderde in een vrouw, die haar eigen bankgegevens niet kende’. Ze zei dat ze nog maar 930 dollar op haar bankrekening had staan toen ze Belafonte verliet.

De Spice Girl vroeg in maart 2017 de scheiding aan van Belafonte en claimde dat hij een seksuele relatie had met de nanny van de kinderen, zonder dat zij daar vanaf wist. Stephen zei op zijn beurt dat Mel verslaafd was aan coke, alcohol en seks. Ook vochten ze publiekelijk om de voogdij van hun dochter Madison, die kortgeleden door de rechter aan hen beide is toegewezen, mits Mel elke week haar drugstesten met succes doorstaat.

