Deurwaarder over beslag Vlemmix: ’Paay meer dan ton schuld’

Paay is administratiekantoor Osuro Holding 105.000 euro schuldig. Het kantoor heeft daarom beslag laten leggen op goederen van Vlemmix. De directeur van Osuro bevestigt de vordering en de schuld, maar wil verder geen toelichting geven op de zaak.

De rechtbank in Den Bosch bepaalt op 16 januari hoe hoog het bedrag is dat Vlemmix aan Paay moet betalen. De voormalig zangeres heeft een schadevergoeding geëist van 15.000 euro. De ruzie tussen Vlemmix en Paay sleept al langer. De rechter bepaalde onlangs dat de Eindhovense ondernemer verkeerd zat met zijn idee voor de Paay-sekspop.

Vlemmix had ondertussen ook aangifte gedaan tegen Paay wegens smaad, laster en belediging, maar laat nu aan Privé weten dat hij deze zaak laat varen. „Ze heeft het geld toch niet. En het is mij ook niet om het geld te doen, ik vond het gewoon naar dat ze allerlei dingen over mij ging roepen, zoals gek, gestoord en een stalker genoemd. Zo ver had het niet hoeven komen, we hadden dit al veel eerder kunnen oplossen. Ik heb die pop niet eens gemáákt.”

De advocaat van de showbizzdiva was vrijdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.