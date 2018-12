Edwin Evers ochtendburgemeester van Hardenberg

Zijn geboorte- en woonplaats komt in de radioshow regelmatig aan bod. Hetzelfde geldt voor voetbalclub HHC Hardenberg. Daarmee draagt Evers bij aan de naamsbekendheid en promotie van de gemeente. Op de route Hardenberg-Hilversum stonden vrijdag borden om Evers succes te wensen met zijn laatste ochtendshow op de radio.

Burgemeester Peter Snijders is trots op Edwin. "Jarenlang werd Nederland wakker met Evers Staat Op. Of waren Evers en zijn sidekicks het gezelschap in de auto op weg naar het werk. Veel luisteraars zullen dat missen", zegt Snijders. “In zijn radioprogramma kwam Hardenberg regelmatig voorbij. Vaak met een knipoog. Maar Edwin heeft zich ook in Hardenberg zelf bijzonder verdienstelijk gemaakt. Met zijn jarenlange promotie voor Hardenberg heeft hij de titel Ochtendburgemeester meer dan verdiend.”

Edwin Evers werd eerder dit jaar al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.