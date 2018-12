Management VS wil rectificatie Glennis Grace

Dat heeft het bureau vrijdag via het Nederlandse advocatenkantoor De Vries & Kasem in een verklaring laten weten. In het interview, dat op 14 december in de krant stond, leek Glennis te suggereren dat de samenwerking met Invisible Management was gestopt ’omdat het management niet toe zou staan dat Grace haar eigen advocaten naar de contracten liet kijken’.

De oprichters van Invisible Management weerspreken deze visie op het gebeurde met klem. „Ook in een aantal tv-programma’s heeft Grace onjuiste mededelingen gedaan over de samenwerking”, stelt advocaat Royce de Vries van De Vries & Kasem. „Glennis Grace kon en moest weten dat zij hiermee de reputatie van Invisible Management zou schaden. Er is dus nu een grens bereikt.”

Mocht Grace geen gehoor geven aan de oproep, dan volgen juridische stappen. Het management van Grace was vrijdag niet voor commentaar bereikbaar.