Fernando Halman krijgt award voor 10 jaar Zapp

De stemacteur en dj werd verrast terwijl hij in de studio van Zapp teksten aan het inspreken was. Halman heeft op Instagram een afbeelding geplaatst van het speciale oeuvrebeeldje. „Thanks voor deze mooie prijs”, laat hij trots weten.

De 37-jarige BN’er presenteert elke ochtend het populaire programma Start op de goed beluisterde zender FunX. Daarnaast spreekt hij vaak films in; onlangs was hij te horen in Hotel Transylvania 3 en Spiderman: Into the Spider-verse. Ook schuift Halman regelmatig aan bij RTL Late Night.